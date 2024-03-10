Украинский дрон-камикадзе влетел в частный дом в Белгородской области

ВСУ тремя дронами-камикадзе атаковали поселок Горьковский Грайворонского городского округа. Один из украинских беспилотников влетел в частный жилой дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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