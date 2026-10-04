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Рязанские новости

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Автобусы с автовокзала «Приокский» временно переведут к ТРЦ «Круиз»

Автобусы с автовокзала «Приокский» временно переведут к ТРЦ «Круиз»

Временный пункт отправления и прибытия автобусов будет расположен у ТРЦ «Круиз» из-за перекрытия движения в районе автовокзала.

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