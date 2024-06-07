Грузины покусились на святое

Марина Козуб

Грузины, я восхищена вашим истинным человеческим решением быть человеком такого пола, который дан свыше! Я уверена, что таким темпераментным грузинским мужчинам не нужно никаких "переделок" Они способны создавать мужчиной - мужчину, и женщиной- женщину! Они верующие и чтят божьи заповеди. Восхищаюсь!