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Грузины покусились на святое

Грузины покусились на святое

"Грузинская мечта" после принятия закона о финансировании иностранных НКО, который вызвал самую настоящую истерику на Западе, совсем распоясалась и готовит закон, который ограничит в Грузии пропаганду ЛГБТ, нетрадиционные браки и операции по смене пола.

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Комментарии
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Коська
ДЖИГИТЫ!!!!
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13 час.
Марина Козуб
Грузины, я восхищена вашим истинным человеческим решением быть человеком такого пола, который дан свыше! Я уверена, что таким темпераментным грузинским мужчинам не нужно никаких &quot;переделок&quot; Они способны создавать мужчиной - мужчину, и женщиной- женщину! Они верующие и чтят божьи заповеди. Восхищаюсь!
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10 час.
Вячеслав Дегтярев
👍👍👍👍👍👍...............
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8 час.

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