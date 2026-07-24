Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Чехия вооружит Черногорию винтовками на 24 миллиона евро

Чехия вооружит Черногорию винтовками на 24 миллиона евро

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил о заключении масштабной оборонной сделки. На пресс-конференции в Праге он сообщил, что министры обороны двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в области вооружений и военной техники.

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