Театр абсурда
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Театр абсурда

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Диаспоры расставляют своих людей на места: "Эй, он хороший хороший парень, закрой дело!"

Диаспоры расставляют своих людей на места: "Эй, он хороший хороший парень, закрой дело!"

Громкая история из Петербурга, где избитый "гостями" местный житель вынужден добиваться справедливости уже три года, подняла закономерный вопрос - почему так происходит? По версии председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, причиной может быть то, что диаспоры через "своих людей" в органах правопорядка "решают вопросики".

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Комментарии
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Татьяна Ермолова
Не допускать к работе в правоохранительные и государственные (серьезные) структуры! Дворниками, это пожалуйста!
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1 д.
ШКИПЕР
Все эти ,так называемые , диаспоры закрыть на уровне Указа , а старост кишлаков и аулов проверить Генпрокуратурой .
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22 час.

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