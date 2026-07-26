Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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СМИ сообщили о стратегии США в Иране по экономии дорогостоящих перехватчиков

СМИ сообщили о стратегии США в Иране по экономии дорогостоящих перехватчиков

По информации источников телеканала, командование отказывается использовать дорогостоящие ракеты-перехватчики в случаях, когда, согласно расчетам, иранские ракеты или беспилотники не представляют опасности для американских военнослужащих, стратегически важных объектов или союзников США в регионе.

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