СМИ сообщили о стратегии США в Иране по экономии дорогостоящих перехватчиков

По информации источников телеканала, командование отказывается использовать дорогостоящие ракеты-перехватчики в случаях, когда, согласно расчетам, иранские ракеты или беспилотники не представляют опасности для американских военнослужащих, стратегически важных объектов или союзников США в регионе.