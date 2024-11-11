Катар приостановил посредничество в переговорах Израиля и ХАМАС

Катар приостановил свою посредническую деятельность в переговорах между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и возвращении израильских заложников, говорится в заявлении представителя МИД страны Маджеда бен Мохаммеда Аль Ансари.
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