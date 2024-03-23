ИГОРЬ ЛИСИН 26 августа 2008 года стал поистине историческим днём для нашей страны. Тогда решением президента Дмитрия Медведева Россия признала суверенитет и независимость Абхазии и Южной Осетии, дав звонкую пощечину коллективному Западу, который буквально за несколько месяцев до того признал "независимость" сепаратистского образования Косово.
Давно пора. В Абхазии появится база Черноморского флота
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Betahon
База-это хорошо, но надо еще восстановить стратегический аэродром в Сухими, который по задумке советских строителей мог принимать "Буран" и тяжелые самолеты.
Ответить
1 д.
Нина Коблова
Не плохо бы....
Ответить
1 д.
Tania Еременко
Давно пора! Хвати потворствовать русофобам и ...
Ответить
1 д.
Свежие комментарии