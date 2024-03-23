Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Давно пора. В Абхазии появится база Черноморского флота

Давно пора. В Абхазии появится база Черноморского флота

ИГОРЬ  ЛИСИН 26 августа 2008 года стал поистине историческим днём для нашей страны. Тогда решением президента Дмитрия Медведева Россия признала суверенитет и независимость Абхазии и Южной Осетии, дав звонкую пощечину коллективному Западу, который буквально за несколько месяцев до того признал "независимость" сепаратистского образования Косово.

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Комментарии
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Betahon
База-это хорошо, но надо еще  восстановить стратегический аэродром в Сухими, который по задумке советских строителей мог принимать &quot;Буран&quot; и тяжелые самолеты.
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1 д.
Нина Коблова
Не плохо бы....
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1 д.
Tania Еременко
Давно пора! Хвати потворствовать русофобам и ...
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1 д.

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