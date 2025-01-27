Валютой манипулируют – кому и зачем нужен слабый рубль Евгения КомароваДля мировой экономики манипуляции валютой – не новшество, и Антон Свириденко оценил их современное применение в контексте интереса к слабому рублю.
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