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КХЛ. «Сибирь» примет «Витязь», «Ак Барс» против «Салавата Юлаева», минское «Динамо» сыграет с «Локомотивом»

«Ак Барс» примет «Салават Юлаев» в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Сибирь» сыграет с «Витязем», минское «Динамо» будет противостоять «Локомотиву».

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