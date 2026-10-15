Philadelphia Eagles quarterback Jalen Hurts will not play in Week 6 due to a superficial blood clot in his leg, the team announced Thursday.
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