Работники «Мособлпожспаса» призвали жителей Подмосковья не выходить на лед водоемов

Жителям Московской области порекомендовали не выходить на лед водоемов. Из-за слабоотрицательной температуры, влаги от дождя и мокрого снега тонкий покрытие рек и прудов стало хрупким, сообщили в «Мособлпожспасе».
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