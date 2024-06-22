Глава «БелДжи» объяснил обвал доли Geely в продажах в Беларуси

В 2023 году до 80% рынка новых автомобилей у соседей составляла продукция завода из Борисова. В этом году доля BelGee и Geely белорусской сборки снизилась до 54,8%, но гендиректор предприятия Геннадий Свидерский рассказал Av.
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