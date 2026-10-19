Симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева может дать концерт в Вологде в 2027 году — мероприятие рассматривается как одно из центральных в программе празднования 880-летия областной столицы.
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