Появились кадры последствий удара по школе-интернату в Судже Курской области. https://t.me/RussianArms.
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Появились кадры последствий удара по школе-интернату в Судже Курской области. https://t.me/RussianArms.