Несколько турецких городов захлестнула волна протестов. Массовые демонстрации начались минимум в шести крупных населённых пунктах после решения избирательной комиссии провинции Ван отстранить от выборов прокурдского кандидата от партии DEM Абдуллы Зейдана.
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