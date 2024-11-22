Будет вкусно
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Будет вкусно

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Ничего круче из капусты, да чтобы так просто, давно уже не готовил. Вспомнил старый советский способ и сделал по-новому, рецепты класс

Ничего круче из капусты, да чтобы так просто, давно уже не готовил. Вспомнил старый советский способ и сделал по-новому, рецепты класс

Вдохновился старыми советскими рецептами. Как начал готовить и не мог уже остановиться несколько дней подряд.

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Комментарии
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glavbuhksrosto Кошкина
Спасибо!
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