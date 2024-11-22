Ничего круче из капусты, да чтобы так просто, давно уже не готовил. Вспомнил старый советский способ и сделал по-новому, рецепты класс

Вдохновился старыми советскими рецептами. Как начал готовить и не мог уже остановиться несколько дней подряд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Теперь не покупаю красную рыбу на праздники: беру баночку консервов и готовлю необычную закуску
- Китайцы едят килограммами и нам бы не помешало. Давно перенял эту традицию и всем советую. Салат очень вкусный и актуальный, особенно зимой
- Согревающий осенний суп вкуснее борща: варится всего 30 минут и покоряет сразу
Свежие комментарии