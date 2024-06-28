В Киеве оценили мирный план Путина: «Реалистичнее, чем у Зеленского»

МОСКВА, 28 июня, ФедералПресс. Заявления Владимира Зеленского о подготовке нового плана завершения конфликта не могут соответствовать действительности, в отличие от вполне реальных, выдвинутых Владимиром Путиным.
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