Русь Несгибаемая Изображение сгенерировано нейросетью Алиса Нижегородский суд вынес приговор участникам преступной группы, организовавшей фиктивную постановку на учёт свыше 300 иностранцев.
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