Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

93 подписчика

«Портленд» провел церемонию в честь Дэмиана Лилларда, который стал лидером клуба по набранным очкам

«Портленд» провел церемонию в честь Дэмиана Лилларда, который стал лидером клуба по набранным очкам

«Портленд» в понедельник в рамках домашней встречи с «Шарлотт» (124:113) провел церемонию в честь разыгрывающего Дэмиана Лилларда, который недавно стал лидером клуба по набранным очкам.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх