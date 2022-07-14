Петербуржец выстрелил в женщину из винтовки на Русановской и скрылся

Полиция после сообщения об инциденте ввела план «Перехват» в южной части Северной столицы. Жительница Петербурга заявила о стрельбе в ее сторону на Русановской улице в Невском районе, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.
Полиция после сообщения об инциденте ввела план «Перехват» в южной части Северной столицы. Жительница Петербурга заявила о стрельбе в ее сторону на Русановской улице в Невском районе, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.
Свежие комментарии