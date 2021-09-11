ЭНЕРГИЯ ДНЯ 12 сентября 2021 года

Энергетический прогноз дня двенадцатого сентября две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1246 =Адекватность восприятия зависит от осознанности, а осознанность - от наблюдательности и внимательности = Безупречность призывает человеческое "Я" подчинить свою свободную волю Божественной Воле с верой и доверием =Ваше Будущее – это более красочное, подретушированное Прошлое - перерисованное, обновлённое, но, всё же, это Прошлое = Душа, отдающая Любовь и доброту, напоминает целебный Источник, от которого не хочется далеко отходить=Жизнь наполняется смыслом, когда появляется желание помогать людям, творить добро, дарить радость =Знание позволит вам избавиться от страха, чтобы не быть рабом чужих желаний, а жить согласно своей воле в полной свободе =Ключ к качеству Жизни - наш внутренний компас, с помощью которого мы совершаем выбор каждый день, каждый час = Люди из Шестой Расы будут осознавать достоинство своей роли и уважительно относиться к каждой своей свободе = Научитесь принимать людей такими, какие они есть, не надо их ломать и пытаться переделать под себя – эгоиста = Не бывает случайностей! Что такое "случай"? - Это всего лишь закономерное следствие неконтролируемых мыслей = Не иссякнут Вера и Надежда, неизбывны Красота и Юност, и Любви негаснущая Нежность - в женщине, которая танцует! = Не только поведение людей влияет на то, что происходит на Земле, но и происходящее на Земле влияет на поведение людей = Подсознание через болезнь сообщает, что мы слишком остро реагируем на события Жизни, занимаемся не своим делом = При старших - молчать, мудрых - слушать, к равным иметь Любовь, низшим подавать исполненный Любви совет = Самый лучший способ исправления ошибок – это проявлять Любовь к самому себе и к окружающим людям = Совесть как Энергия Бога абсолютно неподкупна: или человек ей безоговорочно предан или он её теряет; третьего не дано! = Только трудный самостоятельный Путь по очищению сознания от пороков может быть спасением = Умение чувствовать и видеть по-доброму окружающих тебя людей - результат огромной внутренней работы Духа = Энергии дуальности на Планете постепенно уменьшаются, и планетарная Жизнь начинает гармонизироваться.