Почему предал жену и русских друзей второй президент Украины Кучма

Natalija Osminina

А как Одесса я Вам писала раз 20. Надо Вам копировать мои посты и потом по ключевым словам находить мои ответы. Скопирую свой ответ Вам из соседней темы в отношениии Киева. Просто поменяйте название городов. "Вся территория Украины будет Россией. Но не сейчас. 33 года был Киев украинским. Значит, можно потерпеть и еще какое-то время, когда отгремит у них Гражданская война. За это время Украина будет таять. как Шагреневая кожа, приграничные города проводить Референдумы. И Киев проведет, когда жизнь в бедности и криминале станет невыносимой".