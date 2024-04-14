Политолог Казаков: на Украине есть ожидание России Авторы (2): Иван ПАНКИН Игорь ЯКУНИН Экс-президент Украины Леонид Кучма.
Почему предал жену и русских друзей второй президент Украины Кучма
Комментарии
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Natalija Osminina
Сейчас начинается торг. Россия возьмет себе 4 области за обещание американцев "Украина без НАТО" и фактическое подтверждение этого договора уходом НАТО на состояние 1997 года. А остальная Украина погрязнет в Гражданской войне, махновщине и гетманщине. Западная часть Украины уйдет Польше, Венгрии и Румынии.
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9 час.
М
Мария
А Одесса?
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6 час.
Natalija Osminina
А как Одесса я Вам писала раз 20. Надо Вам копировать мои посты и потом по ключевым словам находить мои ответы. Скопирую свой ответ Вам из соседней темы в отношениии Киева. Просто поменяйте название городов. "Вся территория Украины будет Россией. Но не сейчас. 33 года был Киев украинским. Значит, можно потерпеть и еще какое-то время, когда отгремит у них Гражданская война. За это время Украина будет таять. как Шагреневая кожа, приграничные города проводить Референдумы. И Киев проведет, когда жизнь в бедности и криминале станет невыносимой".
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1 час.
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