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Почему предал жену и русских друзей второй президент Украины Кучма

Почему предал жену и русских друзей второй президент Украины Кучма

Политолог Казаков: на Украине есть ожидание России Авторы (2): Иван ПАНКИН Игорь ЯКУНИН Экс-президент Украины Леонид Кучма.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Сейчас начинается торг. Россия возьмет себе 4 области за обещание американцев &quot;Украина без НАТО&quot; и фактическое подтверждение этого договора уходом  НАТО на состояние 1997 года.   А остальная Украина погрязнет в Гражданской войне, махновщине и гетманщине. Западная часть Украины уйдет Польше, Венгрии и Румынии.
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9 час.
М
Мария
А Одесса?
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6 час.
Natalija Osminina
А как Одесса  я Вам писала раз 20. Надо Вам копировать мои посты и потом по ключевым словам находить  мои ответы. Скопирую свой ответ Вам  из соседней темы в отношениии  Киева. Просто поменяйте название городов. &quot;Вся территория Украины будет Россией. Но не сейчас. 33 года был Киев украинским. Значит, можно потерпеть и еще какое-то время, когда отгремит у них Гражданская война. За это время Украина будет таять. как Шагреневая кожа, приграничные города проводить Референдумы. И Киев проведет, когда жизнь в бедности и криминале станет невыносимой&quot;.
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1 час.

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