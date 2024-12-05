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Боевик «Хайят Тахрир аш-Шама» рассказал, как Киев обучает террористов в Сирии

Боевик «Хайят Тахрир аш-Шама» рассказал, как Киев обучает террористов в Сирии

Инструкторы киевского режима обучали в Сирии террористов. Об этом рассказал «РИА Новости» сбежавший боевик из запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Комментарии
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ск
сергей козьменко
надоели со всяким бредом, хохлов вроде пидосовские инструктора учат, а тут они сами еще кого то учат, подвязывайте с канабисом.
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