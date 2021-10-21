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Никас Сафронов рассказал, почему Пугачева так молодо выглядит

Никас Сафронов рассказал, почему Пугачева так молодо выглядит

Художник Никас Сафронов поделился мнением о том, в чем секрет моложавости 72-летней Аллы Пугачевой. В интервью изданию «Собеседник» Сафронов рассказал, что певица — счастливая женщина, которая не зациклена на своих проблемах, заботах, трудностях.

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