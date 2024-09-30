SHAMAN приедет в Кострому после отмены ряда выступлений

В сентябре стало известно об отмене нескольких концертов певца SHAMAN на Урале. Выступления артиста в Ставрополе не состоялись из-за требования местных жителей отменить развлекательные мероприятия во время СВО.
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