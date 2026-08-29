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Как провести Ореховый Спас 29 августа, чтобы избежать бед

Как провести Ореховый Спас 29 августа, чтобы избежать бед

29 августа православные верующие отмечают Ореховый (Хлебный) Спас. Узнайте, какие традиции и обряды соблюдали наши предки, как правильно встретить праздник, чтобы отвести беды и привлечь удачу.

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