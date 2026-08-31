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Что на самом деле стоит за продлением контракта Норриса с McLaren до 2030 года?

Что на самом деле стоит за продлением контракта Норриса с McLaren до 2030 года?

autosport.comПродление контракта Ландо Норриса с McLaren до 2030 года стало одним из самых предсказуемых решений нынешнего «глупого сезона» в Формуле 1.

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