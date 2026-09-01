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Венесуэла и США подписали энергетическое соглашение на 25 лет

Венесуэла и США подписали энергетическое соглашение на 25 лет Документ предполагает развитие 17 нефтяных месторождений и увеличение добычи до 1,5 млн баррелей в сутки.

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