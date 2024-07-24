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Царьград

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Теракт в "Крокусе": Обвиняемый пытался уничтожить доказательства

Теракт в "Крокусе": Обвиняемый пытался уничтожить доказательства

Один из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" пытался уничтожить важные доказательства.Выяснилось, что фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзода пытался уничтожить доказательства своей причастности к кровавой бойне.

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