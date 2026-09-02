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Представлен Huawei nova 16s — три 50-мегапиксельные камеры, 7000 мАч, 100 Вт и довольно тонкий корпус

Представлен Huawei nova 16s — три 50-мегапиксельные камеры, 7000 мАч, 100 Вт и довольно тонкий корпус

Основная камера обеспечивает оптический зум 3,3х Huawei вывела на международный рынок смартфон nova 16s — глобальную версию представленного ранее в Китае nova 16.

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