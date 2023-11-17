НАТОвских «регуляров» живыми не встречал, только «двухсотыми» – российский разведчик

Анатолий Лапин. Страны НАТО уже отправляют подразделения своих регулярных войск в зону СВО. Об этом в интервью донецкому блогеру Денису Селезневу заявил боец разведбата ВС РФ, не назвавший своего имени, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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