БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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НАТОвских «регуляров» живыми не встречал, только «двухсотыми» – российский разведчик

НАТОвских «регуляров» живыми не встречал, только «двухсотыми» – российский разведчик

Анатолий Лапин.   Страны НАТО уже отправляют подразделения своих регулярных войск в зону СВО. Об этом в интервью донецкому блогеру Денису Селезневу заявил боец разведбата ВС РФ, не назвавший своего имени, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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