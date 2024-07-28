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Лавров указал на риски странам Юго-Восточной Азии при размещении ядерного оружия США

Лавров указал на риски странам Юго-Восточной Азии при размещении ядерного оружия США

Возможность размещения ядерного оружия США в странах Юго-Восточной Азии создаст риски для безопасности всего региона, заявил 28 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам визита в Малайзию.

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