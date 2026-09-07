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Регионы России

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Шакира даст концерт на новом стадионе Бишкек Арена в Кыргызстане

Шакира даст концерт на новом стадионе Бишкек Арена в Кыргызстане

На данный момент организаторы не раскрывают точную дату и стоимость билетов. Бишкек Арена расположен в селе Орок, недалеко от столицы Кыргызстана.

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