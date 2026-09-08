Vitol CEO: Global Fuel Markets Are "Tight and Inflexible"

Global fuel markets are very tight and inflexible, despite the higher flows out of the Persian Gulf in recent weeks, Russell Hardy, chief executive of the world's biggest independent oil trader, Vitol Group, said on Tuesday.
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