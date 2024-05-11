Уважаемые жители и гости Адлерского района! Информируем Вас о том, что в период с 13 по 26 мая 2024г.
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Уважаемые жители и гости Адлерского района! Информируем Вас о том, что в период с 13 по 26 мая 2024г.