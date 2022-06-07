Мировое обозрение

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TAC: западные страны не поддерживают призыв Зеленского передать Крым Украине

Volodymyr Zelensky/Globallookpress Италия, Франция и Германия не поддерживают призыв президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля на Крымом.

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