ЦБ описал механизм обмена замороженными активами россиян и иностранцев

Обмен заблокированными активами между россиянами и иностранцами будет проходить не в форме биржевых торгов, но при этом «по рыночной цене», рассказала замглавы департамента инвестиционных финансовых посредников Центробанка Ольга Сизова.
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