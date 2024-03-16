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Как по волшебству: как научить детей любить уборку

Как по волшебству: как научить детей любить уборку

Как ненавязчиво вовлечь ребенка в процесс уборки и что нужно сделать родителям, прежде чем ругать детей за беспорядок.

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Комментарии
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Ливень
основная и единственная проблема в нежелании детей убираться - это ПРИНУЖДЕНИЕ! не собственный пример, стимуляция поддержка и мотивация а именно ПРИНУЖДЕНИЕ!  вместо того чтоб показать собственный пример и ДАТЬ возможность ребенку участвовать в уборки, сортировке причём для начала именно того что ребенку нравится и так как ребенку нравится - родители ЗАСТАВЛЯЮТ... ПРИНУЖДАЮТ короткий промежуток который мог бы помочь приучить ребенка к организованности - используется родителями для принуждения... и... ОТБИВАЕТ у ребёнка охоту, мотивацию БЫТЬ организованным, самоорганизованным и стремиться к уборке/сортировке/организации чего либо...  80% историй каждого ребёнка заканчиваются именно так, исключения составляют дети именно с предрасположенностью к организованности, которая подавленная, восстанавливается очень туго уже в более взрослой осознанной жизни, с потерей кучи времени на оттачивание навыков и опыта и не надо никому ничего объяснять... точнее надо но только тому кто соответствует и предрасположен к восприятию &quot;объяснений&quot;... ибо есть Визуалы (понимающи/воспринимающие) только картинку, Аудиалы (воспринимающие/понимающие) только звук, Кинестетики (воспринимающие/понимающие) только касание... С каждым на понятном ему языке и только так... Бесполезно кинестетику &quot;объяснять&quot; что-либо достаточно дать потрогать/попробовать, как и бесполезно показывать что-либо (тот же пример) аудиалу... достаточно рассказать, пояснить словами... и так далее
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