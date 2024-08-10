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Европу обвинили в возрождении нацизма

Европу обвинили в возрождении нацизма

В Европе постепенно поднимает голову идеология нацизма. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, его цитирует «Газета.

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Комментарии
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Eduard
Такое чувмтвр,что население Европы возделываютземли,что им так чужие территории нужны!
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16 час.
ТБ
Татьяна Бутова
Населению  нет. А вот  глобальному правительству да.
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14 час.
Анфиса Иванова
Антирусский нацизм... Забыли эти шавки как их этот нацизм пожирал в сороковых...
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13 час.

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