"ТРЕБУЕМ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ": ПОХОРОНЫ ВТОРОКЛАССНИЦЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ В МИТИНГ

Валентин Поляков Конечно, девочку безмерно жалко, но что даст смертная казнь? Разве она воскресит ребёнка? Разве она уменьшит горе родителей? Или предотвратит подобные преступления? Нет, нет и нет! Что касаемо публикации, то автор вольно или невольно сам нарывается на уголовную ответственность, провоцируя массовые беспорядки! Хотя никакого социального взрыва в области не было, нет, и не будет! Разве что в Интернете «побесятся» неадекватные пользователи! Однако самое слабое звено в расследовании это выявление мотива...

Валентин Поляков И что тогда? Ничего! Кстати, и депутатов бывает, что убивают. О детях не слышал...