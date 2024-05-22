ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ В Ростовской области зреет социальный взрыв. После циничного убийства 8-летней девочки народ требует справедливости.
"ТРЕБУЕМ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ": ПОХОРОНЫ ВТОРОКЛАССНИЦЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ В МИТИНГ
Комментарии
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Валентин Поляков
Конечно, девочку безмерно жалко, но что даст смертная казнь? Разве она воскресит ребёнка? Разве она уменьшит горе родителей? Или предотвратит подобные преступления? Нет, нет и нет! Что касаемо публикации, то автор вольно или невольно сам нарывается на уголовную ответственность, провоцируя массовые беспорядки! Хотя никакого социального взрыва в области не было, нет, и не будет! Разве что в Интернете «побесятся» неадекватные пользователи! Однако самое слабое звено в расследовании это выявление мотива...
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6 час.
Валентин Поляков
И что тогда? Ничего! Кстати, и депутатов бывает, что убивают. О детях не слышал...
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6 час.
Вячеслав Денисов
Любой убийца, совершающий преступление осознанно и, тем более запланированно, чётко представляет себе все последствия. Он знает, что убив кого-либо, сам останется жив и вскорости выйдет на свободу и вполне даже, ДА-ДА, совершит подобное преступление и, даже в повторном случае, мало вероятно, что получит пожизненное. Т.е., через 7-9 лет цикл повторится. Создаётся впечатление, что для высокосидящих и хорошо охраняемых человеколюбов жизнь "простолюдинов" не важна! Зато можно перед Европой похвастать своим вшивым "гуманизьмом"!
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4 час.
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