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Metro Москва

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Ми-28Н: современный российский боевой вертолёт, способный охотиться на танки и сбивать дроны

Ми-28Н: современный российский боевой вертолёт, способный охотиться на танки и сбивать дроны

Узнайте о самом современном российском боевом вертолёте — Ми-28Н, прямом потомке МИ-24. Metro в карточках рассказывает о возможностях вертолёта, его роли в современных боевых операциях и достижениях российской авиационной промышленности .

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