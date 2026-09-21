Ми-28Н: современный российский боевой вертолёт, способный охотиться на танки и сбивать дроны

Узнайте о самом современном российском боевом вертолёте — Ми-28Н, прямом потомке МИ-24. Metro в карточках рассказывает о возможностях вертолёта, его роли в современных боевых операциях и достижениях российской авиационной промышленности .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)