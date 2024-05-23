Искусственный интеллект от РЭО победил на ЦИПРе

Российский экологический оператор взял награду в номинации «Лучший кейс в области искусственного интеллекта» премии CIPR Digital-2024 за собственную разработку в области мониторинга объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО).
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