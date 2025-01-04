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Карпухин о переходе в СКА: «Кузнецов принял меня так, будто мы 20 лет вместе играли. Тепло, по-землячески. Мне было очень приятно»

Защитник перешел в клуб в результате обмена из «Трактора». – Наличие еще одного челябинца в СКА – Евгения Кузнецова – помогает в адаптации? – Очень сильно помогает.

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