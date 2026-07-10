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Всё о женщинах

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Подмосковный врач назвал самые распространенные детские травмы летом

Подмосковный врач назвал самые распространенные детские травмы летом

В летний период количество обращений к детским травматологам традиционно возрастает. Во время каникул дети больше времени проводят на улице, катаются на велосипедах и самокатах, поэтому риск получения травм значительно увеличивается, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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