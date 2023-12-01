«Нагрузки на органы возрастают в 5 раз», — гинеколог 54-летней Булановой о том, как протекает ее «беременность»

Татьяна Буланова говорит о том, что хочет исполнить мечту и родить молодому мужу наследников. Желательно, чтобы это были двойняшки! Но напомним, что женщине 54 года и какой бы не была хорошей медицина в наши дни, нужно понимать и оценивать реальные шансы.