Спикер Константинов: РФ приучает США говорить на украинскую тему без Украины

Российская Федерация приучает Соединенные Штаты говорить на украинскую тему без Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, прокомментировавший итоги состоявшейся 18 марта телефонной беседы президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.