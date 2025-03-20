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Спикер Константинов: РФ приучает США говорить на украинскую тему без Украины

Спикер Константинов: РФ приучает США говорить на украинскую тему без Украины

Российская Федерация приучает Соединенные Штаты говорить на украинскую тему без Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, прокомментировавший итоги состоявшейся 18 марта телефонной беседы президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

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