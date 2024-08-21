Двух раненых российских альпинистов вывезли в базовый лагерь в Пакистане

Двое российских альпинистов Сергей и Михаил Мироновы, которые были ранены при обвале и застряли на горе Гашербрум IV в Пакистане три дня назад, были вывезены во вторник спасателями в базовый лагерь, сообщает пакистанский портал Dawn.
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