На Смоленщине снизилась подростковая преступность

В УМВД России по Смоленской области состоялась пресс-конференция, посвященная 90-летию со дня образования ПДН, в ходе которой журналистам рассказали о профилактической работе с трудными подростками, которая дает свои плоды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии