В Адыгее прошел II Республиканский форум «Госпаблики – вектор развития диалога власти и общества»

08.12.2023 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея Азамат Конов принял участие в работе II Республиканского форума «Госпаблики – вектор развития диалога власти и общества».
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